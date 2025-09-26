Polideportivo

Tenis: Zverev avanza, Cerúndolo queda al margen

El alemán Alexander Zverev, tercero en el escalafón mundial, tuvo un inicio plácido este viernes en el torneo ATP 500 de Pekín, con una victoria 6-4 y 6-3 sobre el italiano Lorenzo Sonego (44), mientras que el argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado a las primeras de cambio.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 13:33
Alexander Zverev superó sin problemas la primera ronda en Pekín.
Alexander Zverev superó sin problemas la primera ronda en Pekín.

Alexander Zverev, que disputó el último partido de la jornada, es el segundo cabeza de serie del torneo y se medirá en segunda ronda al francés Corentin Moutet (37).

Unas horas antes, el exnúmero 1 mundial, el ruso Daniil Medvedev, hoy decimoctavo del ránking, derrotó 6-3 y 6-4 al británico Cameron Norrie (34) y se citó en la siguiente etapa del torneo con el español Alejandro Davidovich (20).

Entre los derrotados del día destacó la caída de Francisco Cerúndolo (21) ante el estadounidense Learner Tien (52) por 4-6, 6-3 y 6-4, y la del ruso Andrey Rublev (14) a manos del italiano Flavio Cobolli (25) por 7-6 (7/3) y 6-3.

Resultados del ATP 500 de Pekín, primera ronda

Alex De Miñaur (AUS) derrotó a Bu Yunchaokete (CHN) 6-4, 6-0

Arthur Rinderknech (FRA) a David Goffin (BEL) 6-4, 3-6, 6-4

Arthur Cazaux (FRA) a Shang Juncheng (CHN) 0-6, 7-6 (7/5) , 7-5

Jakub Mensik (CZE) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 6-4

Flavio Cobolli (ITA) a Andrey Rublev (RUS) 7-6 (7/3) , 6-3

Learner Tien (USA) a Francisco Cerúndolo (ARG) 4-6, 6-3, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) a Alexander Bublik (KAZ) 6-3, 6-2

Daniil Medvedev (RUS) a Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-4

Corentin Moutet (FRA) a Tallon Griekspoor (NED) 6-4, 7-5

AFP

