Tenis: Zverev avanza, Cerúndolo queda al margen

Alexander Zverev, que disputó el último partido de la jornada, es el segundo cabeza de serie del torneo y se medirá en segunda ronda al francés Corentin Moutet (37).

Lea más: Alcaraz se sobrepone a un susto

Unas horas antes, el exnúmero 1 mundial, el ruso Daniil Medvedev, hoy decimoctavo del ránking, derrotó 6-3 y 6-4 al británico Cameron Norrie (34) y se citó en la siguiente etapa del torneo con el español Alejandro Davidovich (20).

Entre los derrotados del día destacó la caída de Francisco Cerúndolo (21) ante el estadounidense Learner Tien (52) por 4-6, 6-3 y 6-4, y la del ruso Andrey Rublev (14) a manos del italiano Flavio Cobolli (25) por 7-6 (7/3) y 6-3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Resultados del ATP 500 de Pekín, primera ronda

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alex De Miñaur (AUS) derrotó a Bu Yunchaokete (CHN) 6-4, 6-0

Arthur Rinderknech (FRA) a David Goffin (BEL) 6-4, 3-6, 6-4

Arthur Cazaux (FRA) a Shang Juncheng (CHN) 0-6, 7-6 (7/5) , 7-5

Jakub Mensik (CZE) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 6-4

Flavio Cobolli (ITA) a Andrey Rublev (RUS) 7-6 (7/3) , 6-3

Learner Tien (USA) a Francisco Cerúndolo (ARG) 4-6, 6-3, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) a Alexander Bublik (KAZ) 6-3, 6-2

Daniil Medvedev (RUS) a Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-4

Corentin Moutet (FRA) a Tallon Griekspoor (NED) 6-4, 7-5

AFP