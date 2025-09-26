Polideportivo

Torneo de tenis “Hispanidad” en la Casa de España

El próximo domingo 5 de octubre se realizará el torneo interclubes de tenis conmemorativo al Día de la Hispanidad, en la Casa de España. La competencia contará con la participación del Club Internacional de Tenis, Garden Club, Club Alemán y La Casa de España (Juana Pabla Carrillo de López, Asunción 1519).

26 de septiembre de 2025 - 15:45
El equipo de la Casa de España estará integrado por Guido Caballero, Javier Báez, Manuel Bejarano y Guido Riberos.
El capitán del equipo anfitrión, Dr. José Manuel Bejarano, destacó que “manifestaciones deportivas como esta celebran que, pese a las diferencias geográficas, el legado hispano nos une como un gran pueblo.

Compartimos idioma y cultura, una historia y un futuro común”. Posterior a la entrega de premios del torneo interclubes se degustará comidas tradicionales españolas, como paella de mariscos, el jamón serrano y las tortillas de patatas, así como especialidades regionales, como la fabada asturiana y el pulpo a la gallega.

Vallejo, eliminado

El tenista paraguayo Daniel Vallejo quedó eliminado ayer del ATP Challenger 75 de Buenos Aires, Argentina, al caer ante el local Genaro Olivieri, por 6/3 y 6/2. En la ronda anterior había derrotado al sembrado 1, Thiago Tirante, 6/3 y 6/4.

