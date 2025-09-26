Torneo de tenis “Hispanidad” en la Casa de España

El capitán del equipo anfitrión, Dr. José Manuel Bejarano, destacó que “manifestaciones deportivas como esta celebran que, pese a las diferencias geográficas, el legado hispano nos une como un gran pueblo.

Compartimos idioma y cultura, una historia y un futuro común”. Posterior a la entrega de premios del torneo interclubes se degustará comidas tradicionales españolas, como paella de mariscos, el jamón serrano y las tortillas de patatas, así como especialidades regionales, como la fabada asturiana y el pulpo a la gallega.

Vallejo, eliminado

El tenista paraguayo Daniel Vallejo quedó eliminado ayer del ATP Challenger 75 de Buenos Aires, Argentina, al caer ante el local Genaro Olivieri, por 6/3 y 6/2. En la ronda anterior había derrotado al sembrado 1, Thiago Tirante, 6/3 y 6/4.

