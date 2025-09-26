Trump asiste a la Copa Ryder para apoyar a Estados Unidos contra Europa

Trump, gran aficionado al golf y que posee varios clubes de este deporte, llegó al campo donde se disputa el torneo alrededor de las 12:00 hora local (16:00 GMT) y fue recibido con una gran ovación por parte del público, que comenzó a corear "USA, USA, USA" en respaldo al equipo estadounidense.

Poco después escuchó los acordes del himno de Estados Unidos, preludio del inicio de la sesión de la tarde, que abre el español Jon Rahm, junto al austríaco Sepp Straka, para el equipo europeo.

Antes de partir hacia allí, el presidente dijo que había escuchado que el conjunto de Estados Unidos no lo estaba haciendo demasiado bien, por lo que quería estar presente para motivar a sus golfistas.

"Tenemos que volar hacia allí y ayudarlos", dijo Trump a los medios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Europa, capitaneada por el inglés Luke Donald y con Rahm y el norirlandés Rory McIlroy como grandes referentes, busca reeditar el título logrado hace dos años en Roma, un reto mayor al disputarse esta vez en territorio rival, además en el siempre hostil escenario de Nueva York.

El 'milagro de Medinah' (Illinois) de 2012 fue la última ocasión en que el equipo europeo logró la victoria en Estados Unidos. Europa remontó ese día cuatro puntos en la sesión del último día para conquistar el trofeo.

Estados Unidos presenta en esta edición a Keegan Bradley como su capitán y cuenta en sus filas con Scottie Scheffler, número uno del mundo desde 2023, para intentar recuperar la Copa Ryder.

La asistencia de Trump al torneo ya estaba confirmada, y el propio Bradley afirmó en la víspera que tener al presidente apoyándoles "es algo absolutamente increíble".

Europa aventaja por 3-1 a Estados Unidos al inicio de la sesión de la tarde, que se disputará en la modalidad de 'fourball'. En este formato, cada golfista juega su propia bola y la tarjeta más baja es la que se adjudica el hoyo.

La 45 edición de la Copa Ryder se disputa hasta el domingo en el Bethpage Black de Nueva York. El equipo que llegue antes a 14,5 puntos conquistará el prestigioso torneo.