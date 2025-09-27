Andrew Parsons, reelegido presidente del Comité Paralímpico Internacional

Parsons, expresidente del Comité Paralímpico Brasileño y del Comité Paralímpico de las Américas, obtuvo 109 de los 177 votos válidos para ser elegido, superando al otro candidato presidencial, el surcoreano Dong Hyun Bae, que obtuvo 68 votos. No hubo abstenciones.

El brasileño fue elegido por primera vez para el Consejo de Administración del IPC en 2009 y antes de convertirse en presidente en 2017 ejerció de vicepresidente entre 2013 y 2017.

Durante sus primeros ocho años como presidente, Parsons consolidó una colaboración a largo plazo con el COI hasta 2032 y cambió la dirección estratégica del IPC.

Su estrategia se ha basado en fortalecer a las organizaciones miembros y ofrecer unos Juegos Paralímpicos centrados en el impacto de las actividades en las ciudades organizativas con el impulso de la inclusión social como principal eje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante su mandato, hasta la actualidad, Parsons tuvo que hacer frente a los retos de la pandemia en el movimiento paralímpico y supervisó la exitosa celebración de los Juegos de verano de Tokio 2020 y París 2024 y de invierno de PyeongChang 2018 y Pekín 2022.