Los All Blacks siguen intratables en Eden Park tras una dura victoria ante los Wallabies

Los 'All Blacks' se repusieron de la dolorosa derrota sufrida el pasado día 13 ante Sudáfrica en Wellington gracias a su mayor eficacia en ataque ante unos 'Wallabies' que no pudieron reaccionar tras ser sorprendidos ese mismo día por los 'Pumas' de Argentina en Sydney.

Aunque abrió la cuenta para Australia James O'Connor al materializar un golpe de castigo, no tardó el conjunto neozelandés en tomar el mando con una patada de Beauden Barret y ensayos de Leroy Carter y Cameron Roigard.

No obstante, los 'Wallabies' no estaban dispuestos a tirar la toalla y continuaron con vida gracias a las marcas de Billy Pollard y de Harry Potter, en ambos casos convertidos por O'Connor, lo que apretó el marcador al 20-17 del descanso.

Dos golpes de castigo transformados por Damian McKenzie ampliaron de nuevo las distancias, respondió Carlo Tizzano para Australia y sentenció, a seis minutos del final Nueva Zelanda con un nuevo ensayo de Roigard que selló la Bledisloe Cup (torneo honorífico entre ambos conjuntos) por vigésimo tercer año consecutivo.

