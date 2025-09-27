Wilmar Paredes se impone en Buga y Camargo mantiene el liderato del Clásico RCN

Paredes superó en el final de la penúltima etapa a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y a Juan David Hoyos (Sistecrédito).

El recorrido, que atravesó municipios como Cartago, La Victoria, Zarzal y Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca, estuvo encabezado de principio a fin por los equipos de los velocistas, especialmente el Medellín-EPM y el Orgullo Paisa.

En la clasificación general no hubo cambios y Diego Camargo (Medellín-EPM) se mantuvo como sólido líder con 39 segundos de ventaja sobre Wilson Peña (Sistecrédito), su más inmediato perseguidor, mientras que Javier Jamaica (Nu Colombia) sigue en la tercera posición a 4 minutos y 43 segundos.

La etapa de este sábado dejó a Yeison Reyes (Orgullo Paisa) cuarto a 5:16, Estiven García (Sistecrédito) quinto a 6:54 y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), uno de los favoritos en la contrarreloj, séptimo a 7:02, con escasas opciones de luchar por el título.

Este domingo se disputará la novena y última fracción, una contrarreloj individual de 12,6 kilómetros con final en el cerro Cristo Rey, en Cali, que pondrá el broche a la carrera y en la que Camargo buscará confirmar su primer título en el Clásico RCN.

El Clásico RCN es la tercera carrera por etapas más importante de Colombia, después del Tour Colombia y la Vuelta a Colombia.