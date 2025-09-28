Gauff sufre, pero avanza a cuartos de final en Pekín

“He hecho lo necesario para ganar hoy. Fue muy físico”, declaró la #3 del mundo de 21 años, que se enfrentará en cuartos de final a la suiza Belinda Bencic (16ª).

Gauff, que en su entrada en liza apenas tuvo dificultades, necesitó 2 horas y 45 minutos para doblegar a Fernandez (25ª), finalista del US Open en 2021.

Pese a liderar 5-2 el último set, Gauff dejó escapar una bola de partido y Fernandez logró empatar 5-5. La estadounidense se aprovechó de un break final para sellar una complicada victoria.

También avanzaron de ronda la italiana Jasmine Paolini, octava del ranking WTA, tras superar a la estadounidense Sofia Kenin (26ª) por 6-3, 6-0 y la estadounidense Amanda Anisimova, cuarta del mundo, que venció en el último duelo del día a la china Zhang Shuai (112ª) por 7-6 (13/11) y 6-0.

Por su parte la kazaja Elena Rybakina (10ª) cayó eliminada contra la alemana Eva Lys 6-3, 1-6, 6-4. También se despidió del torneo chino Paula Badosa (18ª), por lesión.

La española perdía 4-2 en el primer set contra la checa Karolina Muchova (15ª) cuando unas molestias en la pierna la obligaron a abandonar entre lágrimas. En el torneo masculino, de categoría ATP 500, el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, avanzó a cuartos de final tras imponerse 7-5, 3-6, 6-3 al francés Corentin Moutet (37º).

En el resto de partidos, también lograron pasar de ronda el ruso Daniil Medvedev (18º), el italiano Lorenzo Musetti (9º) y el estadounidense Learner Tien (52º).

Resultados

Jasmine Paolini (ITA/N.6) derrotó a Sofia Kenin (USA/N.27) 6-3, 6-0.

Marie Bouzkova (CZE) a Veronika Kudermetova (RUS/N.24) 6-3, 7-5.

Karolína Muchova (CZE/N.13) a Paula Badosa (ESP/N.18) 4-2 y abandono.

Amanda Anisimova (USA/N.3) a Zhang Shuai (CHN) 7-6 (13/11), 6-0.

Eva Lys (GER) a Elena Rybakina (KAZ/N.8) 6-3, 1-6, 6-4.

McCartney Kessler (USA) a Barbora Krejcikova (CZE) 1-6, 7-5, 3-0 y abandono.

Belinda Bencic (SUI/N.15) a Priscilla Hon (AUS) 4-6, 6-4, 6-3.

Cori Gauff (USA/N.2) a Leylah Fernandez (CAN/N.25) 6-4, 4-6, 7-5.