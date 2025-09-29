Baloncesto: Kings en la Liga regional

Los franjeados, que incursionarán en la Liga regional de básquetbol luego de 7 años, serán los anfitriones del grupo, con los partidos en el polideportivo municipal Roberto Cabañas de la ciudad de Pilar, que se extenderán hasta el domingo.

Los otros componentes son el ecuatoriano CD Jorge Guzmán, el brasileño Baurú y el argentino Oberá Tenis Club. Olimpia debutará el viernes, a las 21:40 enfrentando al Oberá.

Antes dirimirán Guzmán vs. Baurú, a las 19:10.

Los juegos sabatinos serán: 19:10 Olimpia vs. Guzmán y 21:40 Baurú vs. Oberá.

El domingo se enfrentarán: 19:10 Olimpia vs. Baurú y 21:40 Oberá vs. Guzmán.

Hay cuatro grupos e igual cantidad de clubes en cada uno de ellos. Clasificarán a los cuartos de final los dos mejores de cada grupo.

* Santos anfitriones. El Deportivo San José es el otro representante paraguayo y también será anfitrión del Grupo D, en su casa, el polideportivo “León Coundou”.

Los santos empezarán a jugar desde el 27 de octubre. También se encuentran en su grupo Regatas Corrientes de Argentina, Pinheiros de Brasil y CDC Leones de Chile.