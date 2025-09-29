El belga Van Wilder, bronce mundial en la contrarreloj, sufre una rotura de muñeca

Van Wilder, de 25 años, se fracturó la muñeca izquierda debido a la caída en la que también se vio implicado el español Marc Soler, quien también tuvo que abandonar la competición.

El corredor del Soudal-Quick Step logró el bronce en la prueba contrarreloj que ganó su compatriota, Remco Evenepoel, seguido del australiano Jay Vine.