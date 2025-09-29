El belga Van Wilder, bronce mundial en la contrarreloj, sufre una rotura de muñeca
Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El belga Ilan van Wilder (Soudal-Quick Step), quien el pasado día 21 consiguió la medalla de bronce en la contrarreloj en los Mundiales de ciclismo celebrados en Kigali, sufre una rotura de muñeca tras la caída sufrida en la prueba en ruta disputada ayer, domingo, informa su equipo en un comunicado.
Por EFE
29 de septiembre de 2025 - 06:10
Van Wilder, de 25 años, se fracturó la muñeca izquierda debido a la caída en la que también se vio implicado el español Marc Soler, quien también tuvo que abandonar la competición.
El corredor del Soudal-Quick Step logró el bronce en la prueba contrarreloj que ganó su compatriota, Remco Evenepoel, seguido del australiano Jay Vine.