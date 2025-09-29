Paraguay recibe al Comité de Evaluación de Panam Sports para la candidatura de los Juegos Panamericanos 2031

Una comitiva internacional de Panam Sports, encabezada por su presidente Neven Ilic, fue recibida en el Comité Olímpico Paraguayo por Camilo Pérez López Moreira, el ministro de Deportes César Ramírez Caje, Larissa Schaerer y otras autoridades deportivas nacionales.

Lea más: Asunción y Río de Janeiro pujan por la sede de los Panamericanos 2031

En la apertura, Ramírez Caje destacó el buen momento deportivo que vive el país y la infraestructura disponible, mientras que Pérez López Moreira resaltó que la candidatura es fruto de un proceso iniciado en 2011, con un proyecto responsable y respaldo gubernamental. Por su parte, Ilic valoró el crecimiento de Paraguay tras el éxito de los Panamericanos Junior y recordó que la elección final se realizará el 10 de octubre en Santiago de Chile.

La directora del Comité Organizador, Larissa Schaerer, presentó los ejes del plan paraguayo, centrado en los atletas, el desarrollo deportivo, la infraestructura y el legado social, económico y cultural. La jornada incluyó recorridos por el Parque Olímpico, la Secretaría Nacional de Deportes y el estadio La Huerta, donde la Comisión de Evaluación conoció los proyectos.

El encuentro concluyó con intercambios técnicos que reforzaron la candidatura de Paraguay, que continuará con reuniones y relevamientos hasta el martes 30 de septiembre, en la antesala de la decisión final.

