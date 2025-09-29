Tenis: Dani Vallejo triunfa en su estreno en el Challenger de Antofagasta

El compatriota, que venía de ser eliminado en octavos en el Challenger de Buenos Aires, ayer tuvo una brillante actuación para avanzar a la siguiente ronda del evento.
Lea más: Cubano Emanuel Ramírez deslumbra en el Nacional de Atletismo
En un más que exigido partido, Dani se quedó con el triunfo sobre el argentino Andrea Collarini tras un arranque adverso, se repuso al set en contra para quedarse con el match por un score final de 1-6, 6-1 y 6-2.
Vallejo jugará con el ganador del duelo entre el griego Aristotelis Thanos y el boliviano Murkel Alejandro Dellien Velasco en los octavos de final.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Roland Garros mantendrá jueces de línea en el 2026
El prestigioso torneo de tenis Roland Garros mantendrá en su edición 2026 a los jueces de línea, anunció ayer la Federación Francesa de Tenis (FFT), defendiendo “la excelencia del arbitraje francés”.
“Con ocasión del próximo torneo de Roland Garros, la FFT seguirá honrando la excelencia del arbitraje francés, reconocida en todo el mundo, y que aporta plena satisfacción a la organización del torneo”, explicó la federación en un comunicado.