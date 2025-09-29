Polideportivo

Tenis: Dani Vallejo triunfa en su estreno en el Challenger de Antofagasta

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21 años), se estrenó con triunfo en el torneo ATP Challenger 75 de Antofagasta,Chile.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 23:14
El paraguayo Daniel Vallejo (28/4/2004) con estreno triunfal en tierras trasandinas.
El compatriota, que venía de ser eliminado en octavos en el Challenger de Buenos Aires, ayer tuvo una brillante actuación para avanzar a la siguiente ronda del evento.

En un más que exigido partido, Dani se quedó con el triunfo sobre el argentino Andrea Collarini tras un arranque adverso, se repuso al set en contra para quedarse con el match por un score final de 1-6, 6-1 y 6-2.

Vallejo jugará con el ganador del duelo entre el griego Aristotelis Thanos y el boliviano Murkel Alejandro Dellien Velasco en los octavos de final.

