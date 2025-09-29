Teresa Perales: "Quedan 1050 días para Los Ángeles 2028 y quiero estar allí"

Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021, agrandó su leyenda hace unos días consiguiendo una nueva medalla al proclamarse subcampeona del mundo en Singapur, en los 200 libres clase S2, con un tiempo de 4:27.18, sólo por detrás de la italiana Arjola Trimi que batió el récord mundial. Fue su medalla 95 a nivel internacional de una carrera deportiva que comenzó en 1998.

"Recuerdo mi primera medalla de oro. Llegó porque un compañero, Xavi Torres, me dijo que por qué me conformaba con una plata o un bronce cuando podía ganar un oro. Después me dijo que no me conformara con el oro y fuera a por récord del mundo. Lo logré en Pekín 2009. A partir de ahí no había nada más arriba pero no he vivido la caída, simplemente he ido transformando los sueños", dijo Perales, durante la presentación del documental 'El camino del agua', de RTVE.

"Me siento la persona más afortunada de mundo porque habrá miles de personas que no puedan salir de casa o no puedan tener gente alrededor como tengo yo, sin la cual conseguir buenos resultados hubiera sido más difícil. En el agua, lo que siento es pasión y una libertad expresada al máximo nivel, como si me desprendiera de mi y me convirtiera en estado de flujo, eso en lo que pensamos los deportistas", señaló.

La nadadora aragonesa, que se considera "una persona discreta, sin ego, pero con exposición pública", indicó que "en el deporte hay que tener una parte física pero también emocional que te haga mezclarte con el medio".

"Yo, hasta que me meto al agua, sonrío y me dejo llevar. En la vida no nos dejamos llevar, nos encorsetamos mucho", comentó.

Mirando al futuro, dijo que "hay pequeñas competiciones y pequeños alicientes" que irá viviendo mientras pasan los "1050 días que quedan" para los Juegos de Los Ángeles 2028.

"Se pasa en nada, pero en Los Ángeles quiero estar disfrutando de mis octavos Juegos. Siempre digo que las cosas que hagas, hazlas bien, porque eso es que das importancia a lo que haces, ya que si no es pasar el rato", comentó Perales, que bromeó con la frase que le decía su marido antes y le dice ahora con el paso del tiempo.

"Antes me decía mi marido: 'nada rápido y vuelve pronto'. Y ahora me dice 'vuelve pronto'", bromeó.

Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, declaró que "si hubiera dos Teresas, tendríamos más medallas" y que la aragonesa "ha conseguido hitos que estaban reservados a deportistas de personas sin discapacidad".

"Es una persona muy especial. Viendo a Teresa mucha gente podrá tomarse en serio otras metas del día a día como intentar poder entrenar en un polideportivo del barrio en igualdad de condiciones, salir de casa o que les pongan un ascensor en casa. Teresa habrá cambiado la mentalidad de mucha gente sin que lo sepamos y creo que es un icono de transformación social", apuntó.