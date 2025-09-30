Baloncesto: Siguen torneos de la CPB

La Liga Femenina 2025 de básquetbol llegó a su cuarta fecha este martes, con los enfrentamientos Olimpia Queens vs. Sportivo Luqueño y Deportivo San José vs. Sol de América.
En la anterior ronda, Sportivo Luqueño cayó contra San José, por 116-31, mientras que Félix Pérez se impuso 87-40 a las Olimpia Queens. Tuvo fecha libre Sol de América.
* Posiciones. La tabla de posiciones la lideran las campeonas vigentes, Félix Pérez Cardozo, con 6 unidades, seguidas por San José 5, Sol de América 3, Olimpia Queens 2 y Sportivo Luqueño 2.
Clausura Masculino
Este martes se disputaban tres cotejos por el Clausura Masculino: Sportivo Luqueño vs. Félix Pérez Cardozo, Deportivo Campoalto vs. Club Deportivo Amambay y San Alfonzo de Minga Guazú vs. Ciudad Nueva.
En juego adelantado, el lunes, Colonias Gold le sacó el invicto a Olimpia por 113-62. Los Kings fueron a Obligado con un equipo de juveniles, ya que las principales figuras se preparan para el debut en la Liga Sudamericana, este viernes.
* Posiciones. En esta 14ª partida, Olimpia Kings lidera las posiciones con 27 puntos, San José 22, Colonias Gold 22, Amambay 20, Félix Pérez 18, San Alfonzo 17, Campoalto 15, Ciudad 15, Luqueño 12.
Solo Olimpia tiene 14 juegos, los demás están con menos partidos.