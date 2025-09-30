Suspenden por cinco y tres años a mánager y comisario técnico tras altercado entre ambos

En una nota divulgada por el organismo y divulgada en medios estatales se informó que la comisión encargada de analizar el hecho, ocurrido el pasado 27 de septiembre en Sancti Spíritus (centro), determinó que Sánchez y Rojas cometieron una indisciplina "muy grave".

El hecho ocurrió tras un partido de la Serie Nacional de béisbol en el que los peloteros dirigidos por Sánchez derrotaron por 5-4 a Isla de la Juventud.

La Comisión precisó que el origen fue la reclamación realizada por Sánchez "de manera descompuesta" ante la mesa técnica para cuestionar una decisión arbitral (una doble matanza con bases llenas).

La interpelación culminó, según la comisión, en un intercambio de ofensas y una pelea en la que el mánager golpeó con un "objeto de madera" al comisario, "provocándole una herida en la cabeza que demandó atención médica".

En una entrevista publicada este martes por el medio provincial Escrambray, Sánchez aseguró que antes de golpear al comisario técnico recibió "un manotazo".

Tanto Sánchez como Rojas cuentan con una larga trayectoria en la Serie Nacional y, en el caso del primero, dirigió a la selección sub-23 de Cuba que participó en el Mundial de la categoría en 2021 en México. En aquella ocasión, 12 de los 24 peloteros abandonaron la delegación y no volvieron a la isla.

La agresión del mánager de Sancti Spíritus no es la única registrada en lo que va de campeonato. A inicios de septiembre, el lanzador de Guantánamo Álvaro Damián Savón recibió una suspensión de 20 partidos por agredir a un ampáyer en Camagüey.