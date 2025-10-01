Baloncesto: Colonias Gold vs. San José, el plato fuerte

El juego de baloncesto entre los escoltas de Olimpia Kings será en el estadio Ka’a Poty de Obligado, desde las 19:30.

Lea mas: Siguen torneos de la CPB

El otro partido lo protagonizarán Félix Pérez Cardozo y San Alfonzo de Minga Guazú, en el “Epifanio González” de Villa Morra.

En la última fecha Colonias de impuso a Olimpia Kings con cuadro alternativo por 113-62, Sportivo Luqueño cayó contra Félix Pérez 105-66, Deportivo Campoalto no pudo contra Amambay, perdiendo 73-70, y San Alfonzo fue derrotado por Ciudad Nueva 94-55.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Posiciones. Olimpia Kings 27 puntos, Deportivo San José 22, Colonias Gold 22, Deportivo Amambay 22, Félix Pérez Cardozo 20, San Alfonzo 18, Club Atlético Ciudad Nueva 17, Deportivo Campoalto 16, Sportivo Luqueño 13.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia Kings, Amambay y Ciudad Nueva ya disputaron 14 juegos, San José y Colonias tienen 12 partidos, Félix Pérez Cardozo, San Alfonzo, Campoalto y Sportivo Luqueño 13.