Brasileñas Dos Reis y Costa ya pueden jugar en Ceuta tras cerrar trámites administrativos

Las dos jugadoras no han podido ser alineadas en las cuatro primeras jornadas de liga al no poder desplazarse hasta España por esos trámites administrativos que habían impedido su incorporación al AD Ceuta, informó este miércoles a EFE el club, cuyo equipo lleva dos victorias y dos derrotas en este arranque del torneo.

Susana dos Reis, de 42 años, juega como pívot y es una de las jugadoras más "experimentadas y laureadas" del fútbol sala internacional que llega a España avalada por una brillante carrera en clubes y competiciones de primer nivel, ya que ha defendido los colores del Female Futsal (2024), Normanochka ruso (2023), Taboão da Serra (2014-2022), AceKurdana Cotia (2006-2013) y São Paulo Fútbol Clube (2005), ha destacado el Ceuta.

Su palmarés incluye haber sido campeona de la Copa de Rusia 2023, subcampeona de la Liga Rusa 2023, cuarta en el Mundial de Fútbol Sala 2023, campeona de la Libertadores de América 2022, así como múltiples campeonatos paulistas, Copas Brasil y Supercopas, entre otros logros.

Gislene Costa, ala-pívot de 26 años, cuenta con una destacada trayectoria nacional e internacional tras pasar por las filas del Leoas da Serra (Brasil), del que procede, Benfica (Portugal), ADTB (Brasil) y Unidep Pato Branco (Brasil).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ha sido convocada en múltiples ocasiones por la selección brasileña sub-20, la universitaria y la absoluta y, entre sus principales logros, está haber sido campeona de la Copa Libertadores (2018), campeona Intercontinental (Mundial de Clubes, 2019), campeona de la Liga de Portugal (2019-2020), campeona panamericana con la selección Universitaria (2022) y campeona de la Copa de Brasil, entre otros.

Gislene Costa también ha sido bota de oro de la Copa Kibola 2015 y homenajeada en 2018 por sus más de doscientos goles con el club Leoas da Serra.

Las dos jugadoras ya se han puesto a las órdenes del entrenador de la formación ceutí, el madrileño Anto Fernández.