El CSIO Barcelona 2025 reunirá a cuatro de los cinco mejores jinetes del mundo

Durante las cuatro jornadas de competición, la pista olímpica del club barcelonés recibirá a 79 jinetes y amazonas de 14 países, con una participación de primer nivel encabezada por varias de las principales estrellas internacionales que pugnarán por el título de la Liga de las Naciones.

Entre los participantes que integrarán las selecciones clasificadas para la final destacan el británico Ben Maher, número dos del ranking y doble campeón olímpico individual en Tokio 2020 y París 2024; el alemán Christian Kukuk, número tres y oro olímpico en París 2024; el alemán Richard Vogel, número cuatro y reciente campeón de Europa en 2025; y el británico Scott Brash, número cinco y doble campeón olímpico por equipos en Londres 2012 y París 2024.

"Más calidad en la pista es imposible", subrayó el presidente del CSIO Barcelona, Santiago Mercé, durante la presentación del evento celebrada este miércoles en el Real Club de Polo.

Tras las clasificatorias disputadas en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Ocala (Estados Unidos), Rotterdam (Países Bajos) y Saint Tropez (Francia), Barcelona acogerá la final de la Liga de Naciones con la participación de Alemania, vigente campeona, además de España como anfitriona, y los equipos de Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Irlanda y Países Bajos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El combinado español estará formado por Mariano Martínez, Imma Roquet y Armando Trapote, con Santiago Núñez como reserva.

El CSIO Barcelona, considerado el evento deportivo internacional más longevo de España, incluirá en esta edición un total de diez pruebas. Entre ellas sobresalen la final de la Liga de Naciones Longines, el Gran Premio Ciudad de Barcelona, que se disputará el viernes, y la Copa de Su Majestad la Reina–Torneo Freixenet–Premio Generalitat de Catalunya.

En la presentación, el secretario general de Deportes de la Generalitat, Abel García, destacó "la amplia y contrastada historia" de una cita que nunca ha dejado de celebrarse, incluso cuando debió trasladarse a otros espacios de la ciudad, lo que, señaló, es "una muestra de la resiliencia" del campeonato.

El CSIO Barcelona contará también con su tradicional PoloPark by Calvet, un espacio de más de 20.000 metros cuadrados destinado al ocio familiar, con música en directo, espectáculos de pequeño formato y el puestos de comida con propuestas gastronómicas internacionales.

"Será un punto de referencia para los barceloneses. El CSIO va mucho más allá de lo que es un evento deportivo y se convierte también en un acontecimiento social", afirmó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.

Por su parte, el presidente del club organizador, Pablo Sánchez, subrayó que un evento de estas características "solo se explica por el compromiso de todos" y puso en valor el esfuerzo de organizadores y patrocinadores para consolidar el CSIO como "un acontecimiento social de gran envergadura y un escaparate para Barcelona".