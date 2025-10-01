Paraguayos, al Sudamericano de Atletismo U20 de Lima

Los deportistas son Brahian Fretes Caballero (110 m c/v con 1.030 puntos); Montserrath Gauto Gavilán (400 m. con 995); Alexander Männel Jara (salto con garrocha con 994); Jimena Sostoa (100 m. con 972).
Lea más: Tenis: Dani Vallejo, a cuartos de final
Alexander Villalba (salto largo con 967), Victoria Duarte Martínez (salto largo con 866) y Florencia Brítez (salto con garrocha).
Este importante certamen reunirá a los mejores atletas juveniles del continente. Será un evento de altísimo nivel, en el que las futuras figuras del atletismo sudamericano tendrán la oportunidad de medirse entre sí.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy