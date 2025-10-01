Polideportivo

Paraguayos, al Sudamericano de Atletismo U20 de Lima

Paraguay ya cuenta con la lista de atletas que estarán compitiendo en el próximo Campeonato Sudamericano U20 que se llevará a cabo en Lima, Perú, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 23:12
Alexander Männel (18 años), pieza importante en el esquema nacional.
Los deportistas son Brahian Fretes Caballero (110 m c/v con 1.030 puntos); Montserrath Gauto Gavilán (400 m. con 995); Alexander Männel Jara (salto con garrocha con 994); Jimena Sostoa (100 m. con 972).

Alexander Villalba (salto largo con 967), Victoria Duarte Martínez (salto largo con 866) y Florencia Brítez (salto con garrocha).

Este importante certamen reunirá a los mejores atletas juveniles del continente. Será un evento de altísimo nivel, en el que las futuras figuras del atletismo sudamericano tendrán la oportunidad de medirse entre sí.

