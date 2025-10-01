Tenis: Dani Vallejo, a cuartos de final

Dani impuso su juego y derrotó al griego Aristotelis Thanos en sets corridos (6-3 y 6-3) para avanzar a los cuartos de final donde se medirá al local Marcelo Tomás Barrios.
Vallejo eliminó en primera ronda al argentino Andrea Collarini por 1-6, 6-1 y 6-2.
* Santino, firme en Santiago. En la capital trasandina el compatriota Santino Núñez sigue firme en el torneo ITF J200 de Santiago, en primera ronda eliminó al colombiano Lucas Yunez (6-3 y 6-2), luego venció al argentino Tomás Re (6-0 y 6-2) y jugará los cuartos ante el peruano Alessandro García.
