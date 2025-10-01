Sudamericano de hipismo: Podios con paraguayos

Luego de la suspensión de actividades hípicas del martes por la intensa precipitación pluvial, este miércoles arrancó con ocho pruebas en distintas categorías el sudamericano “Paraguay 2025” de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), en la pista de geotextil del Hípico, donde para felicidad de la delegación nacional hubo varios podios en distintos niveles.

Apoyan la organización la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) y la institución anfitriona.

En este evento regional participan, además de jinetes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, atletas invitados de México e Irlanda.

* Podios paraguayos. Hubo varias amazonas y jinetes con bandera paraguaya que consiguieron podio, siendo el mas relevante el conquistado por la amazona Erika Vouga, con LV Chess Queen, quien fue la mejor en la categoría Amateur 1,05 m, seguida por la también paraguaya Alexia Díaz de Vivar, con Troya, y la argentina Martina Rey.

En 1,15 m, Joaquina Campuzano Prantte, con Tatabra Dinamite, quedó a centésimas del argentino Joaquín Tagliarini, mientras Abigaíl Giménez fue tercera.

Juan Ignacio Pena, con Marianita Sly, escoltó a la irlandesa Elena Kent, mientras Estefanía Pena, con Alma, completó el podio.

La U25 1,45 m acapararon los brasileños Eduardo Sennati, Beatriz Miranda y Lucca Correa. En esta categoría participó el jinete guaraní Emanuel Pérez, con destacada actuación, sin falta, pero resignando chances en el cronómetro.

En 1,35 se destacaron las brasileñas Gabriela Rezende, Ana Rizzato y la argentina Antonia Domínguez.

Programa de hoy

Este jueves se cumplirá la segunda jornada de las competencias sudamericanas, con cuatro pruebas y nutrido grupo de competidores.

La programación arrancará a las 8:00 con el CSI Children’s Junior - B 1,10 m, a las 11:30 las finales del Pre Junior 1,30 m.

En horas de la tarde, desde las 15:30, ingresarán a pista la camada Junior 1,40 m y, finalmente, a las 18:15 saltarán los U25 con altura de obstáculos a 1,45 m.