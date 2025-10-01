Sanción para tenista francés Lucas Bouquet

La sanción impuesta a Lucas Bouquet es por corrupción activa y haber proporcionado información privilegiada.

Durante la suspensión, el tenista “tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tenis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”.

Bouquet fue suspendido, a sus 28 años, hasta el 30 de octubre de 2025 y multado con 10.000 dólares.

El atleta admitió no haber informado de su conocimiento o sospecha de corrupción activa, además de haber proporcionado información privilegiada y no haber informado de un intento de corrupción.

El francés, que alcanzó el puesto 478 en la clasificación mundial de individuales en febrero de 2025, el más alto de su carrera, admitió un total de cuatro infracciones del TACP en 2023 y 2024. EFE