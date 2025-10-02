Los Dodgers avanzan a la Serie Divisional de la Liga Nacional

El puertorriqueño Kiké Hernández anotó dos carreras e impulsó una, el dominicano Teoscar Hernández produjo dos y el venezolano Miguel Rojas tuvo una anotada y una remolcada para contribuir este miércoles con el triunfo de los Dodgers sobre los Rojos, que les otorgó el pase a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Mookie Betts impulsó tres por los Dodgers (2-0), quienes a partir del sábado enfrentarán a los Filis de Filadelfia en la siguiente fase de los 'playoffs'.

Los Rojos (0-2), quienes contaron con tres producidas por Sal Stewart, tendrán que esperar hasta el próximo año para ampliar sus aspiraciones en la postemporada de la MLB.

El dominicano Manny Machado bateó un jonrón de dos carreras que determinó la victoria de los Padres sobre los Cachorros.

Machado, quien castigó con su tablazo al japonés Shota Imanaga en el quinto episodio con su compatriota Fernando Tatis Jr. en las almohadillas, sumó su octavo jonrón en la postemporada con la chaqueta de los Padres, ampliando su liderato histórico en la franquicia de San Diego.

Los Padres dependieron de la profundidad de su relevo, en el que se destacaron Mason Miller, quien ponchó a cinco de los seis bateadores que enfrentó, dando paso al venezolano Robert Suárez (1), quien sacó los últimos cuatro outs para completar la blanqueada y llevarse el salvamento.

Ambos equipos, empatados a un triunfo por bando, se enfrentarán nuevamente este jueves en el Wrigley Field de Chicago, donde el ganador avanzará a la Serie Divisional de la Liga Nacional y enfrentará a los Cerveceros de Milwaukee.

El dominicano Austin Wells agotó un turno de siete lanzamientos para conectar el imparable con el cual remolcó a Jazz Chisholm Jr. desde la inicial con la carrera que dio el triunfo a los Yanquis en Nueva York sobre los Medias Rojas.

Ben Rice pegó jonrón de dos carreras y Aaron Judge produjo una en el encuentro que el cubano Carlos Rodón lanzó seis entradas de tres vueltas y seis ponches.

El dominicano Brayan Bello solo pudo lanzar 2.1 entradas de dos carreras por los Medias Rojas, que contaron con jonrón y tres remolcadas de Trevor Story.

Con la serie empatada a un triunfo, el Yankee Stadium será el escenario de un nuevo duelo sin mañana entre estos eternos rivales.

George Valera, Brayan Rocchio y Bo Naylor dispararon de cuadrangular para que los Guardianes evitaran la eliminación al vencer a los Tigres.

Valera pegó su primer jonrón en postemporada en la segunda entrada y ese batazo le permitió a los Guardianes mantener las acciones empatadas hasta el octavo cuando Rocchio fletó un jonrón solitario y Naylor agregó uno de tres carreras para definir el triunfo de los Guardianes.

Los Tigres anotaron una por sencillo remolcador del puertorriqueño Javier Báez en la cuarta entrada, en una secuencia en la que el jardinero central Chase DeLauter retiró en la tercera base a Zach McKinstry, en una jugada que tuvo que ser revisada y que le costó la anulación de una carrera a los de Detroit, ya que el out se produjo antes de que el corredor Dillon Dingler llegara hasta el plato.

El ganador del juego de este jueves se enfrentará con los Marineros de Seattle en la Serie Divisional.