Roger Craig y Lester Hayes destacan entre los nominados senior al Salón de la Fama 2026

Cada año el Salón de la Fama, que honra a las leyendas de la NFL, abre las selecciones para ingresar a los nuevos miembros en dos categorías: jugadores de la era moderna, que deben tener al menos cinco años de retiro; y la categoría senior, jugadores con al menos 25 años en el retiro.

En la categoría senior de este año uno de los favoritos es Roger Craig, de 65 años, quien fue pieza fundamental en los gambusinos que dominaron la década de los 80. El corredor era el ariete principal en la ofensiva comandada por Joe Montana, miembro del Salón de la Fama.

El originario de Davenport, Iowa, jugó con los 49ers entre 1983 y 1990. Luego de obtener tres anillos de campeón pasó a Raiders en 1991 y terminó su carrera en Minnesota Vikings en las campañas 1992 y 1993.

Otro de los grandes favoritos es el exesquinero de los Raiders Lester Hayes, de 70 años, quien levantó dos de los tres trofeos Lombardi que presumen en sus vitrinas.

Hayes jugó toda su carrera para el equipo plata y negro, al que llegó luego de ser reclutado en el Draft de 1977 y se retiró después de la campaña de 1986.

Además de los dos títulos de la NFL el esquinero fue designado Mejor Defensivo de 1980, cuatro veces All-Pro y cinco ocasiones Pro Bowl.

El Comité que redujo este viernes la lista de 162 a 52 candidatos, hará otro recorte a 25 en las próximas semanas; posteriormente quedarán nueve semifinalistas para elegir a los tres nuevos miembros senior del Salón de la Fama 2025.

Entre los pasadores candidatos aparecen Ken Anderson, Charlie Conerly, Roman Gabriel, Jack Kemp y Don Meredith. Además de Craig, entre los corredores están Ottis Anderson, Larry Brown, Chuck Foreman, Cecil Isbell, Paul 'Tank' Younger.

La lista de receptores y alas cerradas la conforman Mark Clayton, Isaac Curtis, Lavvie Dilweg, Henry Ellard, Harold Jackson, Billy 'White Shoes' Johnson, Stanley Morgan, Art Powell y Otis Taylor.

La lista de aspirantes la completan 11 linieros defensivos y cuatro defensivos, ocho apoyadores, ocho defensivos profundos y Steve Tasker, jugador de equipos especiales.