El belga Cian Uijtdebroeks ficha por el español Movistar Team hasta 2029

Considerado una de las grandes promesas del pelotón internacional, Uijtdebroeks se dio a conocer con su victoria en el Tour del Porvenir 2022. Posteriormente fue segundo en la clasificación de jóvenes en la Vuelta 2023 -en la que terminó octavo de la general, entonces corriendo en el Bora-, mejor joven en el Giro de Italia 2024 y este año se impuso en el Tour de l’Ain.

El corredor destaca por su potencial en pruebas por etapas, especialmente en la montaña y con una creciente proyección en contrarreloj.

"Es un orgullo apostar por jóvenes con la ambición y el talento de Cian", afirmó el mánager general del equipo, Eusebio Unzué, quien señaló que el belga "tiene una gran capacidad para ilusionar" y que su fichaje supone una apuesta de futuro para el equipo español.

Por su parte, el de Abolens expresó su satisfacción por integrarse en el equipo, al que describió como "una familia" y cuyo historial en grandes vueltas y clásicas considera un estímulo para crecer como corredor.

"Estoy convencido de que Movistar Team —y en particular corredores como Enric Mas— pueden ayudarme a alcanzar grandes resultados", afirmó.

El ciclista ha agradecido a su actual equipo, Visma | Lease a Bike, los aprendizajes adquiridos en los últimos años, aunque subrayó que "es el momento de abrir nuevos horizontes y afrontar nuevos desafíos".