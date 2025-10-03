Polideportivo

MacIntyre y Sterne toman el mando en el Alfred Dunhill Links Championship

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El escocés Rober MacItyre y el sudafricano Rochard Sterne se situaron este viernes en el liderato del Alfred Dunhill Links Championship, torneo del DP World Tour de golf que se disputa en los campos escoceses Old Course de St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns, tras una segunda jornada que no pudieron completar 51 jugadores por fuertes vientos y lluvias torrenciales.

MacIntyre, que acaba de ganar con Europa la Copa Ryder, firmó una tarjeta de 66 golpes (6 bajo par) en las duras condiciones de Kingsbarns, mientras que Sterne hizo un 67 (-5) en el legendario St Andrews. Ambos marchan con -12 y aventajan en un impacto al ta,bi´çen sudafricano Louis Oosthuizen, que firmó una tarjeta de 68 en Kingsbarns. A dos goles están igualados nueve jugadores.

Todos los jugadores tienen que pasar por los tres campos antes de producirse el corte definitivo para la lucha final por la victoria el domingo en St. Andrews.

En la competición por equipos (profesional/aficionado), dominan con -24 Alejandro del Rey y Goode, Senior y Desmond Dy, Crowe y Foley y Ding y Macfarlane.

