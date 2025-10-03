Panamá-Cuba y Puerto Rico-México componen las semifinales del Panamericano sub-23

El torneo otorga tres plazas para el Mundial Sub-23 que se disputará en 2026 en Nicaragua.

Los ganadores de cada llave clasificarán de manera directa, mientras que los perdedores tendrán una segunda oportunidad en el juego por el tercer puesto.

La selección cubana (3-1), había asegurado su pase a semifinales el miércoles y hoy cerró la primera ronda con una derrota por 1-0 ante Bahamas. Pese al tropiezo, los isleños se quedaron con el primer lugar del grupo B por dominio sobre Puerto Rico.

El equipo boricua también concluyó con marca de 3-1, tras imnerse 4-0 a Aruba en su último compromiso de la fase inicial.

En el grupo A, la novena de México se ratificó como la única invicta al cabo de la primera ronda (4-0) tras vencer por 6-0 a Honduras. Los mexicano ya habían garantizado su clasificación en la jornada previa, cuando derrotaron a Panamá.

Los canaleros (3-1), obligados a definir su futuro en el último partido, aseguraron su clasificación al superar sin dificultades a Guatemala (2-1) por marcador de 13-2 en solo cinco entradas, aplicando la regla del abultamiento.