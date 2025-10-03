Puerto Rico logra el primer cupo al Mundial Sub-23 de béisbol tras derrotar a México

Laboy (2-0), abridor y ganador del encuentro, brilló durante siete entradas al permitir únicamente cinco aislados imparables, sin carreras, con dos boletos y dos ponches. Su dominio silenció la ofensiva mexicana y se convirtió en la clave del triunfo boricua.

El duelo fue cerrado desde el inicio y se inclinó en la sexta entrada cuando los puertorriqueños aprovecharon la salida del abridor mexicano Markos Sánchez, quien había trabajado cinco episodios con tres hits permitidos.

Ante el relevista Fausto Hernández, segundo de cinco serpentineros utilizados por México, Puerto Rico fabricó las dos carreras que marcaron la diferencia. Hernández apenas pudo sacar un out y cargó con la derrota.

La ofensiva caribeña conectó siete imparables, con destacada labor de Gerardo Prado, de 4-2 con una anotada, y Edrick Feliz, de 2-2.

Por México, que sumó cinco inatrapables, los más destacados fueron Ramiro Domínguez (3-2) y Johan López (2-1).

Puerto Rico aguarda ahora al ganador del duelo de fondo entre Panamá y Cuba para conocer a su rival en la final.

México, por su parte, se enfrentará al perdedor de ese encuentro en busca de la medalla de bronce y del último cupo mundialista que otorga el certamen.

La Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC se jugará del 6 al 15 de noviembre de 2026 en Nicaragua, país anfitrión que ha propuesto como sedes el Estadio Nacional Soberanía en Managua, el nuevo Estadio Roberto Clemente en Masaya y el Estadio Rigoberto López Pérez en León.