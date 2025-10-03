Sudamericano de Hipismo: Cecilia Burali brilla en lo alto

El evento sudamericano llegó este viernes a su tercer día de competencias y nuevamente hubo primer puesto paraguayo, tal como el miércoles y jueves, cuando habían ganado sus pruebas Erika Vouga y Juan Ignacio Pena, respectivamente.

Este viernes fue el turno de la amazona Cecilia Burali, que se impuso en la prueba de la categoría CSI Amateur 1.00 metro, sobre el lomo de HJ Antonieta, mientras la sobresaliente Erika Vouga con su montado LV Chess Queen quedó como escolta. Completó el podio la argentina Felicita María Martínez y la amazona guaraní Paula Serratti con Harmony se ubicó en el cuarto puesto.

Otro podio paraguayo

En la prueba de CSI 1.10 también hubo podio paraguayo, con otra destacada actuación de Joaquina Campuzano con su montado Tatabra Dinamite, escoltando a los argentinos Olivia Moresco y Valentino Tuore de Argentina. En cuarto puesto quedó la uruguaya María Larré, seguida por Abigaíl Giménez del equipo nacional, con Calina.

También hubo participación de paraguayos en la categoría 1.20, pero no lograron meterse en los principales puestos del sudamericano.

Recordemos que este certamen tiene a los mejores exponentes de ocho países sudamericanos y de dos invitados. Toman parte del evento atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y como invitados los jinetes de México e Irlanda.

Programa sabatino

Esta mañana empezarán las actividades con la inspección veterinaria, desde las 7:00. A las 8:00 arrancarán los saltos con la final de Junior Individual 1.40 m, seguidos por las pruebas en U25 con altura 1.50 m, 11:00 Pre Junior Farewell 1.25 m, 11:50 Junior y U25 Farewell 1.35 m, 13:00 finales del CSI Children Junior B 1.10, 16:00 finales Pre Junior Individual 1.30 m y 19.20 finales de Children Individual 1.20 m.

Mañana es el día en que se tendrá el broche de oro de estas magníficas justas ecuestres, con cuatro pruebas, a partir de las 9:00.

Primero saltarán las amazonas y jinetes por el CSI Children Junior B Farewell 1.05, a continuación 10:30 Children Farewell 1.15, 12:30 CSI Amateur 1.05 y 15:45 CSI Amateur 1.15 m.

Las entradas son libres y gratuitas para el público amante de las disciplinas hípicas, que pueden acudir al Club Hípico Paraguayo en el Barrio San Jorge de la ciudad de Mariano Roque Alonso para alentar al team paraguayo.