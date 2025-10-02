Hipismo: Juan Ignacio Pena salta al primer lugar

El excelente jinete, montando a Marianita Sly, ya tuvo una gran actuación en la jornada inaugural ecuestre, al quedar como escolta de la irlandesa Elena Kent en la categoría CSI Children’s Junior B.

En la clasificación de este jueves el jinete guaraní se impuso por 1”10/100 a la brasileña Luisa Arraes en el recorrido de la competencia. Completó el podio la también brasileña Sofía Negrão.

El miércoles, la que llevó alto la enseña tricolor fue Erika Vouga, que ganó en Amateur 1.05 m, montando a LV Chess Queen.

No hubo otros podios paraguayos en la segunda ronda de competencias sudamericanas. Sin embargo, las amazonas Estefanía Pena con Alma, Flavia Canillas con Tatabra Emirates y Ana Paula Bezerra con Embajador en 1.10 m, así como Joaquina Campuzano con Tatabra Dinamite en 1.30 m, avanzaron a las finales.

* Ceremonia inaugural. En la noche del viernes, a las 19:00, la organización realizará los actos inaugurales del Sudamericano. Además de palabras alusivas de las autoridades, se realizará la presentación y desfile de las delegaciones, las sudamericanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perý y Uruguay, y las invitadas México e Irlanda.

* Programa de este viernes. Las pruebas se iniciarán a las 10:00, con saltos por parte de amazonas y jinetes de CSI Amateur 1.00 m.

Posteriormente competirán en la categoría Amateur 1.10 m y se cerrarán los saltos de la fecha con los atletas Children con las finales ecuestres en 1.20 m.

Luego de la ceremonia inaugural, a las 20:00 se prevé la segunda inspección veterinaria para Junior/U25 y Pre Juniors.

Las justas proseguirán el sábado, desde las 8:00, con cuatro finales en distintas categorías. El domingo será el último día del evento regional, a partir de las 9:00.

El ingreso del público al Club Hípico en el Barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso es libre y gratuito.