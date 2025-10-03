Yanquis, Tigres y Cachorros avanzan en la postemporada de Grandes Ligas

Yanquis se enfrentará con Azulejos de Toronto en la siguiente etapa de la postemporada, que comienza este sábado.

Tigres avanzó por segundo año consecutivo a la Serie Divisional de la Liga Americana. Este sábado chocará con Marineros de Seattle.

Cachorros se enfrentará en la Serie Divisional de la Liga Nacional con los Cerveceros de Milwaukee.

El novato Cam Schlittler (1-0) ponchó a 12 bateadores en 8 entradas sin anotaciones y despejó la victoria de los de Nueva York.

El dominicano Amed Rosario garantizó el triunfo decisivo (2-1) con una carrera y una remolcada. Encabezó el rally de cuatro anotaciones en la cuarta entrada, que le dio el triunfo a los del Bronx.

El dirigente de los Medias Rojas, Alex Cora, quien utilizó a siete lanzadores en el partido del miércoles, dependió del novato Connelly Early (0-1), quien fue atacado con tres carreras limpias en 3.1 entradas y cargó con la derrota.

Dillon Dingler rompió el empate y el dominicano Wenceel Pérez conectó un sencillo productor de dos carreras y luego anotó una vuelta como parte de un rally de 4 carreras en el séptimo episodio.

Después de perder con Guardianes el título divisional en la parte final de la serie regular, Tigres (2-1) se impuso con una carrera del puertorriqueño Javier Báez.

Michael Busch pegó un cuadrangular, mientras Pete Crow-Armstrong y Dansby Swanson llevaron una vuelta al marcador cada uno.

Los Cachorros (2-1) cumplieron con su primera misión al eliminar a los Padres de San Diego (1-2).

El venezolano Daniel Palencia (2-0) lanzó 1.1 entradas en blanco y se acreditó las dos victorias de los Cachorros en esta primera instancia de los 'playoffs'.

El picheo de los Cachorros permitió un cuadrangular de Jackson Merrill, pero a nivel general dominó por completo la ofensiva de los Padres, al grado que entre los Fernando Tatis Jr., Luis Arráez y Manny Machado, los tres primeros bateadores en el orden al bate, terminaron el encuentro de 11-0, con una base por bolas y tres ponches.

El japonés Yu Darvish no pudo cumplir en su rol de abridor por San Diego, al permitir dos carreras en apenas una entrada de labor, lo que obligó al dirigente Mike Shildt a acudir a su cuerpo de relevo temprano por segundo día consecutivo, incluyendo utilizar al cerrador venezolano Robert Suárez, quien permitió el jonrón de Bush, a la altura del sexto episodio.