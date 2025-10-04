El mexicano Isaac del Toro logra en el Giro de Emilia su decimocuarta victoria del año

Del Toro, de 21 años, ganó en la meta en subida de San Luca con un segundo de margen sobre el británico Tom Pidcock (Q36.5) y cinco sobre un grupo de seis corredores encabezados por el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorius), el colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), ganador de la prueba en 2019, 2021 y 2023.

Tras una serie de intentonas, la carrera empezó a decidirse en la última subida. Pidcock lo intentó en el tramo final camino de San Luca, pero Del Toro impuso su potencia para dar caza al británico y hacerse con el triunfo.

El joven ciclista mexicano ya atesora 17 triunfos como profesional, 14 de ellos logrados esta temporada. Sucede en el historial de campeonas de la carrera italiana al esloveno Tadej Pogacar.