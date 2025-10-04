Liga Sudamericana de Baloncesto 2025: Kings van contra Baurú por la clasificación

Lastimosamente, el cuadro dirigido por Javier Martínez resignó este sábado la victoria contra el ecuatoriano CD Jorge Guzmán, que está en la vanguardia de la serie con dos triunfos, mientras los Kings están con una victoria en el torneo de básquetbol regional.

En el juego de este sábado, en la Perla del Sur, Olimpia llevó la delantera por casi todo el partido, y recién faltando 4’ para el final los ecuatorianos rebasaron la línea franjeada. Cambiando de mano el marcador, los meridionales fueron consolidando la diferencia a menos de 3’ de la chicharra final.

Olimpia sufrió de muy bajo goleo en el cuarto final, con solo 7 puntos, contra 21 del rival. Los otros parciales fueron de 23-19, 22 (45)-25 (44) y 21(66)-15 (59).

Anoche se cerraba la jornada con el partido entre Baurú de Brasil y Overá Tennis Club de Argentina.

En la jornada inaugural, el viernes, los Kings lograron un gran triunfo contra Overá ganando 84-78, mientras CD Jorge Guzmán sorprendió a Baurú, venciendo 69-60.

El otro representante paraguayo en la Liga Sudamericana es San José, anfitrión del Grupo D, que arranca el lunes 27 de este mes, en el “León Coundou”.