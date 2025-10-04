Mark Sánchez, leyenda de Jets, es arrestado luego de ser apuñalado en Indianápolis

Tras una investigación más profunda, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis arrestó a Mark Sánchez por su presunta participación en un hecho violento, anunció el Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis.

Según el informe, el exjugador de 38 años, en probable estado de embriaguez, se vio envuelto en una gresca en la que produjo lesiones y resultó con heridas de puñal.

Según el canal Fox59, la madrugada de este sábado, Sánchez se enfrentó al otro individuo porque éste no quiso mover su vehículo.

El conductor que cumplía con una entrega de comida le dijo a la policía que Mark lo agredió por lo que se defendió con gas pimienta, pero al no poder detenerlo utilizó un cuchillo en defensa propia para contener al exjugador.

La policía informó que Mark Sánchez permanece hospitalizado y aún no ha sido ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Marion.

"La Fiscalía del Condado de Marion tomará la decisión final sobre la acusación más adelante", subrayó el informe policial.

El ex mariscal de campo está en Indianápolis para la transmisión del juego entre Las Vegas Raiders y los Colts correspondiente a la semana cinco de la temporada de la NFL que se realizará este domingo.

Mark Sánchez tuvo una carrera de 10 años en la NFL a la que llegó reclutado en la primera ronda del Draft 2009 por los New York Jets, con los que se mantuvo hasta el 2013.

Siguió su camino en la liga con los Philadelphia Eagles por dos temporadas, en 2016 formó parte de los Dallas Cowboys, un año después pasó a los Chicago Bears en 2017 y se retiró al final de la temporada 2018 en la que actuó con Washington.

Su primer trabajo como analista lo obtuvo en la cadena ABC en el 2019, trabajó con ESPN en 2020. Es comentarista de Fox Sports desde el 2021.