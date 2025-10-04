Paraguay inicia cuenta regresiva para acoger en 2026 los Juegos Mundiales de Patinaje

Asunción, 4 oct (EFE).- La Confederación Paraguaya de Patinaje (CPP) comenzó este sábado la cuenta regresiva para acoger en octubre de 2026 los Juegos Mundiales de Patinaje, con la participación de alrededor de unos 12.000 competidores en 13 deportes de más de 100 países, anunció la presidenta de esa organización, Lorena Veiluva.