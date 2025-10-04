Polideportivo

Paraguayos distinguidos en Artes Marciales

En Reno, Nevada (Estados Unidos), durante el evento internacional organizado por la Union World Taekwondo Association (UWTA), la maestra paraguaya Angelike Augsten recibió distinciones por su labor en la difusión del Taekwondo y del sable coreano.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 20:52
Los paraguayos que fueron distinguidos por la Union World Taekwondo Association por difundir el deporte.
Entre los reconocimientos, destacó el otorgado por Grand Master Hwang Chi Gon, referente mundial del sable coreano por su aporte a la expansión y enseñanza de esta disciplina en Paraguay y en el mundo, y el de Grand Master Clint Robinson, por su interés en el desarrollo del Taekwondo.

Además, fueron homenajeados Grand Master Robinson y Grand Master César Ozuna, pilares históricos del Taekwondo en Paraguay, reconocidos por su trayectoria, liderazgo y contribución a la consolidación de la disciplina en el país desde la década de 1980 junto con otros maestros coreanos.

Ozuna es hoy el presidente y fundador de Martial Arts System con presencia en Paraguay y en varios países del mundo.

Durante el evento, Augsten presentó junto a al maestro Hwang Chi Gon, de Corea del Sur, el seminario introductorio de sable coreano y participó en la capacitación de Grand Master Ozuna, fortaleciendo los lazos internacionales y el intercambio de conocimientos dentro del mundo de las artes marciales.

