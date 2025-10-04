Paraguayos distinguidos en Artes Marciales

Entre los reconocimientos, destacó el otorgado por Grand Master Hwang Chi Gon, referente mundial del sable coreano por su aporte a la expansión y enseñanza de esta disciplina en Paraguay y en el mundo, y el de Grand Master Clint Robinson, por su interés en el desarrollo del Taekwondo.

Además, fueron homenajeados Grand Master Robinson y Grand Master César Ozuna, pilares históricos del Taekwondo en Paraguay, reconocidos por su trayectoria, liderazgo y contribución a la consolidación de la disciplina en el país desde la década de 1980 junto con otros maestros coreanos.

Ozuna es hoy el presidente y fundador de Martial Arts System con presencia en Paraguay y en varios países del mundo.

Durante el evento, Augsten presentó junto a al maestro Hwang Chi Gon, de Corea del Sur, el seminario introductorio de sable coreano y participó en la capacitación de Grand Master Ozuna, fortaleciendo los lazos internacionales y el intercambio de conocimientos dentro del mundo de las artes marciales.