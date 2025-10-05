El fránces Vitiello gana con claridad en Ceuta, relegando al español Vicente Hernández

Un total de 64 triatletas de 18 países han tomado parte en esta competición que ha reunido a competidores de España, Irlanda, Francia, Suiza, Holanda, Italia, Austria, Croacia, Portugal, Bulgaria, Estonia, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Afganistán y Polonia.

Los triatletas afrontaron la prueba con los 750 metros de natación, los 20 kilómetros de ciclismo y los 5 kilómetros de carrera a pié en una mañana soleada y con las cámaras en directo de Teledeporte.

Los españoles Eduardo Blanco (Valencia), Damián Suárez (Galicia) y Kevin Tarek Viñuela (Leóln) fueron los primeros en iniciar el segmento de ciclismo con un tiempo similar de 10:09, si bien el belga Ilio Kopriva había sido el primero en salir del agua con 09:00 mintutos.

En el segmento del ciclismo se alternaron en los pasos por meta en la primera posición el español Adrián Martínez, el británico Lawrence Martindale y el austriaco Jakob Meier.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el tercer y último segmento de la carrera a pié el británico Lawrence Martindale dominó la primera vuelta mientras que Louis Vitiello, a la postre el ganador, encabezó la segunda y definitiva vuelta.

El fránces Louis Vitiello (1998) cruzó la meta con 54:09, relegando a la segunda posición al español Vicente Hernández (Tenerife), que entró a 19 segundos del vencedor, y completó el pódium el español Eloy Canales (La Roda, Albacete), que lo hizo a 30 minutos del campeón.

En la cuarta plaza entró el español Pau Noguera, a 32 segundos del primero, en la séptima lo hizo el también español Alejandro Plá, a 40 segundos, y en la décima Jesús Vela, a 51 segundos en una carrera donde hubo varios triatletas que se tuvieron que retirar.

La representación española ha convocado a veinticuatro triatletas con la presencia de Kevin Tarek Viñuela, Andrés Prieto, Vicente Hernández, Jarno Pousada, Eduardo Blanco, Andrés Hilaria, Eneko de Castro, Damián Suárez, Jesús Vela, Juan González, Adrián Martínez, Pau Noguera, Hugo Fernández, Eloy Canales, Daniel Tolosa, Julen Andueza, Miguel Guzmán, Segio Ortíz, Albert García, Alejandro Plá, Rubén Pereira, Lucas Riola, Max Sánchez y Samuel Sánchez.

En la edición del pasado año el triunfo fue para el británico Ben Dijkstra, que marcó un registro de 54:04, segundo quedó el español Pelayo González con 54:05 y la tercera posición la ocupó el húngaro Gergö Dobi con 54:33.