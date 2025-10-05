Evenepoel cree que se está "acercando" a Pogacar

"Es la primera vez que he podido seguir el ritmo del ataque de Tadej durante tanto tiempo. Eso es lo positivo. Pero también es una señal de que aún me queda trabajo por hacer para mantener el ritmo de ese ataque. Fue un ataque demasiado largo y tuve que ceder en la parte más dura de la subida", dijo el belga tras la carrera.

Por ello, Remco cree que la plata es su "justo" premio. "Otra plata en el Campeonato Europeo, qué lástima", dijo a mitad de camino entre la satisfacción y el lamento sobre su segundo puesto en un campeonato continental en línea tras el que logró en 2021 por detrás del italiano Sonny Corbrelli.

Evenepoel desveló que el equipo de Bélgica trató de aislar al esloveno para intentar vencerle, pero asumió que con Pogacar eso no es suficiente porque se basta solo. "Queríamos aislar a Tadej lo antes posible y lo logramos. Pero todos saben que es tan fuerte que en días como estos a veces apenas necesita equipo. Eso está demostrado", subrayó.

"Tadej probablemente dirá que el ataque es la mejor defensa y el resto tenemos que sobrevivir el mayor tiempo posible y encontrar nuestro propio ritmo", reconoció Remco, en todo caso animado de cara a próximos duelos con el esloveno.

"Si nos fijamos en las diferencias, me estoy acercando. Los demás están lejos porque las diferencias hoy han sido casi mayores que en Kigali (en el Mundial)" hace una semana en una carrera más larga, apuntó Evenepoel.