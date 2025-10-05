La Liga de Naciones más cosmopolita, varias nacionalidades saltan por una misma bandera

La hípica es un deporte abierto en el que compiten hombres y mujeres por igual, donde hay jinetes de poco más de 20 años de edad junto a veteranos que superan los 50 años, pero también es una disciplina en la que los binomios, es decir, el conjunto formado por el humano y el caballo, no están obligados a tener la misma nacionalidad.

Europa, a nivel general, es uno de los epicentros de la industria hípica, cuyo impacto económico anual es superior a los 100.000 millones de euros y emplea a unas 400.000 personas, según datos de European Horse Network, siendo Países Bajos, Alemania, Bélgica y Francia los que dominan la cría de caballos de salto.

De hecho, de los 70 ejemplares que han participado en la 113ª edición CSIO Barcelona, que acoge la final de la Longines League of Nations, organizada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), un 25 % pertenecen al linaje KWPN de Países Bajos, un 20 % al Zangersheide en Bélgica, otro 15 % provienen del Selle Français (Francia), y del 50 % restante, la mitad de ellos nacieron en criaderos en Alemania.

Y ese es el caso de United Touch S, caballo hijo del semental westfaliano Untouched y de la yegua Holsteiner Cantate Touch, que este año se ha proclamado campeón de Europa en A Coruña montado por el alemán Richard Vogel, con quien también ganó la pasada edición de la Liga de Naciones.

Gracias a estas victorias, y a un linaje destacado, hacen que se le estime un precio que podría superar los 1,5 millones de euros, sumado a que uno de sus hijos, Univers Deluxe Z, se haya vendido por 100.000 euros en una subasta de Zangersheide en febrero de 2025, mientras que sus embriones congelados tienen un rango de precio de entre 5.000 y 7.500 euros.

Otra de las ‘familias reales’ actuales de la hípica es la de Chacco Blue, semental que falleció con 14 años, pero cuyos hijos -se le calculan más de 3.000- han logrado medallas de oro olímpicas, como es el caso del famoso caballo holandés Explosion W, ganador en Tokio 2020 con el jinete británico Ben Maher.

La exigencia del salto a caballo hace que cada detalle sea relevante, ya que, con datos de la FEI, en esta temporada de la Liga de Naciones, en las cuatro pruebas antes de la final se realizaron 3.725 saltos en toda la serie, con un total de 79 recorridos limpios, y 17 dobles ceros, es decir, actuaciones perfectas sin derribos por parte de los binomios.

En una forma especial llega Hantano, un caballo de linaje holandés, pero que saltará con la bandera de Italia de su jinete Piergiorgio Bucci, de 50 años, y con quien hasta el momento ha completado 87 de 90 saltos limpios, para un total de dos pruebas completas sin fallo en Abu Dhabi y St. Tropez, más otro cero en Ocala (Florida).