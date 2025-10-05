Yenny Sinisterra logra las primeras medallas para Colombia en los Mundiales de Forde

Un peso en el ni Sinisterra, que el pasado mes de julio se coronó campeona panamericana de la categoría en Cali, ni ninguna otra competidora pudo contener el empuje de la norcoreana Suk Ri, que se impuso en arrancada, dos tiempos y total olímpico con nuevo récord del mundo incluido en cada una de las tres modalidades.

Superioridad que no puede ensombrecer la sensacional actuación de Yenny Sinisterra que se cerró la competición como la primera de las 'mortales' por detrás de la inalcanzable Ri.

Especialmente brillante se mostró la levantadora colombiana en la modalidad de arrancada en la que Sinisterra se colgó la medalla de plata tras levantar un total de 103 kilos.

Ocho menos que la norcoreana Suk Ri que estableció una nueva plusmarca universal con un intento válido sobre 111 kilos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una medalla que la levantadora colombiana, que cumplió 25 años el pasado mes de mayo, no pudo repetir en la modalidad de dos tiempos, en al que Sinisterra tuvo que 'conformarse' con la cuarta plaza, con una marca de 128 kilos.

Cuatro kilos menos que los que Yenny Sinisterra levantó el pasado mes de julio en los Panamericanos de Cali, tras fallar en la ciudad noruega en sus intentos sobre 131 y 132 kilos.

Intentos fallidos que no impidieron a la colombiana subir al tercer escalón del podio en el total olímpico con un marca final de 231 kilos, cinco menos que la canadiense Maude Charron, plata con 236, y 22 menos que la surcoreana Suk Ri que se colgó el oro con 253 kilos.

Una nueva plusmarca universal que añadir a la que Ri, que ya se proclamó el pasado año campeona del mundo en Baréin en la ya extinta categoría de 64 kilos, en los dos tiempos tras levantar 142 kilos.