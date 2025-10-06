20-23. El pie del venezolano Andy Borregales acaba con el invicto de los Bills

Los Bills habían empezado la temporada de la mejor manera, con cuatro victorias de cuatro, pero se estrellaron en el Highmark Stadium frente a unos Patriots liderados por el 'quarterback' Drake Maye y que pudieron contar con la sangre fría de su pateador, Borregales, en el momento clave.

El venezolano, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, fue elegido con el número 182 en la sexta ronda del último draft y ya ha dado muestra de carácter en sus primeros encuentros en la NFL.

Llegó al partido contra los Bills con cuatro de cinco goles de campo conectados, y firmó tres de tres este domingo.

Los Patriots estuvieron arriba 20-10 en el luminoso en el cuarto período, pero los Bills consiguieron igualar liderados por un Josh Allen que lanzó para 253 yardas (22 de 31 en pases), con dos pases de anotación y una interceptación.

El MVP de la NFL en 2024 tuvo el balón en sus manos para adelantar a los Bills, pero su equipo tuvo que conformarse con el gol de campo del momentáneo 20-20.

En el último 'drive', Drake Maye, mariscal de campo en su segundo año en la NFL, llevó a su equipo a la victoria.

Acabó con 273 yardas, 22 de 30 en pases. No dio ni pases de anotación ni sufrió interceptaciones, pero hizo lo necesario para que su equipo diera la campanada de la jornada.

Una gran conexión con Stefon Diggs, ex de los Bills (10 recepciones y 146 yardas), abrió el camino hacia el gol de campo decisivo de Borregales.

Los Patriots tienen ahora balance positivo en la temporada, con tres victorias por dos derrotas, tras doblegar al único equipo que seguía invicto, los Bills (4-1).