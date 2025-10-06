Tragolta suma otro título en el torneo Sénior en Barrio Chiquito

Ante unas 1.500 personas, el equipo de Tragolta Fútbol Club se consagró campeón de Torneo Sénior del Barrio Chiquito “Bella Vista” en Trinidad. Lo logró al superar en una gran final a Sport Fátima por 2 a 1, con goles de Édgar “Pájaro” Benítez y César Cáceres Cañete “Caña”; el tanto del rival lo anotó Rubén Díaz.

El Torneo en esta categoría es organizado por Jorge Cáceres, y los delegados de los equipos participantes.

Los integrantes del equipo campeón y sin duda el más antiguo en forma activa en dicha competencia, con 48 años de haber sido creado son: Federico Areco, Raúl Piris, Diego López, Enrique Montiel, Gustavo Martínez, Marco Caballero, Jamil Benítez, Dionisio “Loco” Pérez, Derlis Amarilla, Jorge Gamarra y Fidelino Alcaraz.

La nómina sigue con: Carlos Marín, Héctor Mequer, César Valdez, César Caceres Cañete “Caña”, Willy Hermosilla, Ever Caballero, Derlis Conteiro, Diosnel Carísimo, Moisés Delvalle, Alcides Palacio, Edgar “Pajaro” Benítez. Además, son parte del equipo, José Caballero, Arnaldo Vera, Óscar Román y Jorge Cardozo. El técnico es Alexis Gómez; el delegado Óscar “Kaku” González.ñ

