¿Asunción o Río 2031? La sede de los Juegos Panamericanos de mayores se sabrá este viernes

Ya está todo listo y dispuesto para que las Américas elijan la ciudad sede que albergará los XXI Juegos Panamericanos de la historia.

Desde este martes comenzaron a llegar hasta Santiago de Chile los miembros de la familia panamericana que participarán de la Asamblea General Extraordinaria, la cual está programada para el viernes 10 de octubre, a las 10:00.

Dos son las ciudades candidatas, Asunción y Río-Niterói de Brasil, las que cumplieron con todos los requerimientos exigidos por Panam Sports, y que recibieron hace algunos días atrás a la Comisión de Evaluación.

Tras la organización de los Juegos Panamericanos Junior este año en Asunción, Paraguay buscará ser elegido por primera vez para organizar la cita continental de mayores.

Dentro de su propuesta está construir, además de la Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico de Asunción, además de contar con las sedes ya utilizadas en la cita junior de agosto pasado.

Brasil por su parte, en caso de ser elegida, sería la tercera vez que albergue los Juegos, después de São Paulo 1963 y de Río de Janeiro 2007.

Rio-Niterói tiene planificada ocupar todas las instalaciones del legado de los Juegos Olímpicos de Río 2016, además de la construcción de algunos recintos deportivos en Niterói y la Villa Panamericana en pleno centro de Río de Janeiro.

La votación

La Asamblea General Extraordinaria de Santiago de Chile contará en su programa con la presentación de la Comisión de Evaluación, que visitó la semana pasada a ambas ciudades. Luego presentarán las ciudades de Asunción, Paraguay, y Rio-Niterói. El orden de presentación se decidirá tras un sorteo que se realizará en el Comité Ejecutivo el día 9 de octubre.

Ambas ciudades tendrán un tiempo total de presentación de 40 minutos, que serán complementados por 20 minutos más, para que los países miembros puedan hacer consultas.

Tras la presentación de ambas ciudades y sus delegaciones, se realizará la votación oficial.

La compañía de tecnología a cargo de la votación será Lumi Global, la misma que utiliza el Comité Olímpico Internacional para sus elecciones.

En total serán 53 votos los que dirimirán al ganador, los cuales se dividen en 41 votos, uno por cada país miembro, y por estatuto de la organización, 12 países poseen un voto más por haber sido sede de los Juegos Panamericanos.

Estos son: Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Argentina.

La ciudad que obtenga 27 votos o más en la elección será la nueva sede de los Juegos Panamericanos 2031.