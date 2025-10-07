La rugbista Cinthia Cristaldo ficha por el Valkyries Normandie de Francia

Chicha Cristaldo, una de las referentes de las Yacaré y excapitana del Cristo Rey Rugby, será parte del Valkyries, que es un club de rugby femenino de alto nivel en Normandía. Fue creado en junio de 2021 por iniciativa de ASRUC Rugby féminine y Ovalie Caennaise.

Lea más: Jimena Lugo, histórico avance en el ajedrez nacional

El equipo juega en la Élite 2 (segunda división) en el l Stade Mermoz de Ruan, un prestigioso campo de juego compartido por los clubes de rugby Valkyries Normandie y el equipo masculino de rugby de Ruan Normandie.

Este estadio es reconocido por su calidad entre los aficionados al rugby de la ciudad de Ruan, con instalaciones adecuadas tanto para jugadores como para aficionados

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de Cristaldo, también hay una comunidad paraguayos compitiendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Daniel Cabral (Agronomia Rugby Portugal); Cecilia Benza (Universitario Sevilla CR España); Sebastián Domínguez (Marbella Rugby España); Eymard Brizuela (Francia); Cinthia Cristaldo (Francia); Tomás Mussi (Queen’s Rugby USA); Lucas Aguilar (España) y Rolando Portillo (Italia).

Es un gran avance para la rugby nacional, y en especial en la rama femenina, que no cuenta con muchos torneos. Ese pase de Cristaldo permitirá a otras atletas conseguir espacio en grandes ligas.