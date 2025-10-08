La colombiana Mari Leivis Sánchez se cuelga dos bronces en 77 kilos

Un nuevo peso el que como ya le ocurrió a Sánchez en los Juegos Olímpicos de París la levantadora antioqueña tuvo que rendirse ante la estadounidense Olivia Reeves que se impuso en la tres modalidades -arrancada, dos tiempos y total olímpico- tras establecer un nuevo récord del mundo en cada una de ellas.

Circunstancia que no puede ensombrecer la actuación de la colombiana que volvió a demostrar su talento en la arrancada, tras levantar sin fallo 106, 110 y 112 kilos de manera consecutiva.

Un registro que permitió a Mari Leivis Sánchez, vigente campeona panamericana de la especialidad, colgarse el bronce por detrás de la egipcia Sara Ahmed, plata con 112 kilos, y la inabordable estadounidense Olivia Reeves, oro con 123, nueva plusmarca universal.

Podio que se le escapó por tan sólo 4 kilos a la 'pesista' colombiana en la modalidad de dos tiempos, tras tener que conformarse con la quinta plaza con un registro de 136 kilos.

Diecinueve menos que Reeves que se disparó hasta unos increíbles 155 kilos, que permitieron a la norteamericana, de 22 años, establecer su segundo récord del mundo de la jornada.

Pero si Sánchez se escapó la medalla en dos tiempos, nada pudo impedir que la Turbo celebrase los 34 años que cumplió este miécoles con un nuevo bronce en la modalidad de total olímpico con una marca final de 248 kilos.

Un peso insuficiente para arrebatar el segundo escalón del podio a la egipcia Ahmed, plata con 252, y mucho menos para impedir el triunfo de la estadounidense Olivia Reeves, oro con 278 kilos, nuevo récord mundial.

Con los dos bronces logrados este miércoles por Sánchez la delegación colombiana suma un total de nueve preseas -2 oros, 4 platas y 3 bronces- en los Mundiales de Forde, que sitúan al país sudamericano en la quinta plaza de un medallero, que domina con puño de hierro Corea del Norte, ganadora de 23 medallas, 17 de ellas de oro.