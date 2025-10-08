Liga Nacional de Básket: San José vs. Kings

Además se jugarán otros dos partidos de baloncesto para completar la presente ronda.

Lea mas: Olimpia Kings avanza a cuartos de la Liga Sudamericana

Los “santos” recibirán a los franjeados en el León Coundou, a las 20:00.

En el mismo horario, San Alfonzo jugará de local en territorio colono, en el “Ka’a Poty” contra los Gold.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, a las 20:30, Ciudad Nueva recibirá a Campoalto en el “Luis Fernández”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Torneo Femenino

El certamen Femenino de Primera ingresó a la rueda de revanchas, donde los favoritos siguen sin tropiezos: Félix Pérez Cardozo y Deportivo San José.

Los “Rojas de Villa Morra”, campeonas vigentes, se impusieron con relativa facilidad a Sol de América, en su visita al polideportivo de Quinta Avenida, por el marcador de 79-55.

Por su parte, San José derrotó a Olimpia Queens 67-57 en el “León Coundou”. Tuvo fecha libre el Sportivo Luqueño.

* Posiciones: Félix Pérez Cardozo 10 puntos, San José 9, Sol de América 5, Olimpia Queens 5 y Sportivo Luqueño 4.

Nacionales U15

Se encuentran en plena disputa los certámenes nacionales U15 femenino y masculino “Encarnación 2025”, con 16 y 20 seleccionados, respectivamente.

Entre féminas lidera Caaguazú con 12 puntos, en el Grupo A, seguido por San Lorenzo con 11. En el Grupo B, comanda Pilar con 11 puntos, seguida por la anfitriona con 10.

En la rama varonil, Encarnación comanda el Grupo A con 10 puntos, en el B San José con igual cantidad de unidades y en el C San Lorenzo con 9.