Liga Sudamericana de Baloncesto: Olimpia Kings avanzan a cuartos de final

Los Kings vencieron este domingo al Baurú de Brasil por 75-62 en el juego decisivo por el segundo cupo de la liga basquetera regional de clubes, pues el primero lo llevó el CD Jorge Guzmán de Ecuador.

Olimpia consiguió una victoria clave en el arranque de esta serie, al batir al Oberá Tenis Club de Misiones, Argentina por 84-78, el viernes.

El sábado, los Kings perdieron 80-73 contra el Jorge Guzmán, disputando un gran partido hasta el tercer cuarto, pero llegando con muy bajo goleo al decisivo chico donde los ecuatorianos sobresalieron y consiguieron la anticipada clasificación.

Anoche jugaban para cerrar el grupo, el Guzmán contra Oberá de Argentina.

* San José también será anfitrión. El otro representante paraguayo es esta edición de la liga es el Deportivo San José, que integra el Grupo D, junto a Regatas Corrientes de Argentina, Pinheiros de Brasil y Leones de Chile. Esta serie será del 27 al 29 de octubre próximos, en el “Leon Coundou” sanjosiano.