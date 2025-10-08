Lorenzo Quartucci, primer fichaje del Burgos Burpellet BH para 2026

Quartucci es un corredor rápido, con buena capacidad en la media montaña, lo que le permite destacar tanto en las clásicas como en los finales al esprint, informaron fuentes del equipo.

En 2025 se impuso en una etapa del Tour de Tailandia y en la clásica japonesa The Road Race Tokyo Tama, además de sumar más de 400 puntos UCI, consolidándose como uno de los ciclistas italianos más regulares de la categoría.

Profesional desde 2021, cuando debutó con el Zalf Euromobil Fior, el italiano ha mostrado una progresión constante en las últimas temporadas.

Tras destacar con podios en pruebas como el Gran Premio della Liberazione o el Trofeo Città di Brescia, fichó en 2023 por el Team Corratec-Selle Italia, con el que consiguió varios puestos destacados en el Tour de Hainan y el Tour de Estambul.

Su salto de calidad llegó en 2025, con una gran campaña tanto en Asia como en las clásicas italianas, donde firmó actuaciones notables en el Giro de los Apeninos, el Trofeo Alcide de Gasperi o el Trofeo Matteotti.

“Cuando recibí la propuesta del Burgos Burpellet BH me sentí honrado y pensé que había llegado el momento de afrontar un nuevo reto después de tres años en el mismo equipo”, afirmó Quartucci en declaraciones ofrecidas por el Burgos BH, quién añadió que “el Burgos Burpellet BH representa una oportunidad de crecimiento, a nivel personal y deportivo".

El director deportivo del equipo, Damien Garcia, valoró muy positivamente la llegada del italiano pues “va a ser un corredor importante tras un gran nivel durante todo el año, con constancia y regularidad".