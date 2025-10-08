Rahm, ante el reto de superar a Ballesteros en Madrid y ganar su primer torneo del año

Rahm llega a Madrid después de haber contribuido al triunfo de Europa frente a Estados Unidos en la reciente Copa Ryder disputada en Nueva York y de coronarse, por segundo año consecutivo, como el mejor jugador del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí.

A pesar de estos dos éxitos, el jugador español tiene la clavada la espina de no haber ganado este año ninguna competición individual, por lo que encara la cita con la motivación de romper esa mala racha, que se remonta a septiembre del pasado año, desde que venció en Chicago.

A ello une el reto de hacer historia en el torneo madrileño, integrado desde 1972 en el DP World Tour, el circuito europeo.

Después de sus triunfos en 2018, 2019 y 2022, Rahm pretende desempatar en el palmarés con Ballesteros y de acercarse al récord de cinco victorias de Ángel de la Torre entre 1916 y 1925, en los albores del considerado el tercer torneo más antiguo de Europa, tras el Abierto Británico y el de Francia, con 1912 como fecha de nacimiento.

‘El León de Barrika’, de 30 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2021 y del Masters de Augusta de 2023, quiere de paso desquitarse del duelo con su compatriota Ángel Hidalgo del año pasado, después de que el malagueño estrenara su palmarés al arrebatarle el título en el desempate.

Además de Rahm y del defensor de la corona, aspira a entrar en la puja Sergio García, quien regresa seis años después al torneo madrileño, que ya ganó en 2002.

También destaca el irlandés Shane Lowry, vencedor del Abierto Británico en 2019 y uno de los baluartes del equipo europeo en la Copa Ryder de Nueva York, al ser el que logró el medio punto con el que Europa al menos retenía el trofeo.

“Estoy feliz de estar aquí. Es verdad que después de lo que supuso la Ryder, es difícil recuperar la tensión para jugar un torneo, pero somos competitivos y quiero hacerlo lo mejor. Madrid es un lugar fantástico y cualquier quiere formar parte del palmarés de un ‘open’ nacional como el de España”, señaló Lowry este miércoles a los periodistas.

Otro que repite en Madrid es el estadounidense Patrick Reed, campeón en Augusta en 2018 y miembro del LIV, quien busca su primer éxito en el circuito europeo.

El plantel de estrellas incluye al chileno Joaquín Niemann, debutante en Madrid, donde va a reeditar el duelo con Rahm después de que quedara segundo en la clasificación del LIV a pesar de haber logrado cinco victorias, mientras que el español no sumó ninguna.

Destaca además el británico Marco Penge, una de las revelaciones de la temporada, que se ha situado en el tercer puesto del ránking del DP World Tour.

Una de las novedades del Abierto de España de este año es que concederá al ganador un billete para jugar el Masters de Augusta del próximo año como reconocimiento a los abiertos nacionales.

También el Abierto Británico otorgará una plaza al mejor clasificado en Madrid que no tenga ya garantizada su presencia en la edición de 2026, como es el caso de Rahm, Lowry y el chino Haotong Li.

Sería, pues, la puerta de entrada a un grande para algunos de los españoles que van a competir en Madrid, como David Puig, Josele Ballester, Eugenio López-Chacarra, Ángel Ayora, Jorge Campillo o Hidalgo.

El partido estelar de las dos primeras jornadas lo protagonizarán Rahm, Lowry y el defensor del título, que jugarán este jueves a partir de las 9.30 horas y el viernes, a partir de las 14.00.

El Abierto de España tuvo como aperitivo este miércoles al tenista Carlos Alcaraz, quien jugó la ronda que disputan profesionales y aficionados primero con Rahm, en los primeros nueve hoyos, y con Lowry en la segunda parte del recorrido.