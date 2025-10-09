Baloncesto: Panteritas, casi listas

El certamen basketero se disputará desde el lunes 20 al domingo 26 del corriente, en el Arena COP de nuestro país.
Nueve selecciones nacionales tomarán parte del evento regional, divididos en dos grupos para la fase inicial. El Grupo A lo componen: Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay; en el Grupo B se encuentran: Paraguay, Venezuela, Chile y Colombia.
Avanzarán a la etapa semifinal los dos primeros de cada grupo. Los que finalicen del 5° al 8° puestos jugarán las reclasificaciones. El combinado que se ubique en quinta posición en el Grupo A quedará eliminado.
El vigente monarca es Brasil, que se consagró en Colombia 2023, flanqueado por las cafeteras y Argentina, que se colgaron plata y bronce, respectivamente.