Baloncesto: Panteritas, casi listas

La selección albirroja U17, las “panteritas”, se apresta para incursionar en el XX FIBA Campeonato Sudamericano Femenino U17 “Paraguay 2025”, que otorgará tres cupos al FIBA AmeriCup U18 Femenino 2026.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 21:17
Las panteritas de la U17 se preparan para ser anfitrionas.
El certamen basketero se disputará desde el lunes 20 al domingo 26 del corriente, en el Arena COP de nuestro país.

Nueve selecciones nacionales tomarán parte del evento regional, divididos en dos grupos para la fase inicial. El Grupo A lo componen: Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay; en el Grupo B se encuentran: Paraguay, Venezuela, Chile y Colombia.

Avanzarán a la etapa semifinal los dos primeros de cada grupo. Los que finalicen del 5° al 8° puestos jugarán las reclasificaciones. El combinado que se ubique en quinta posición en el Grupo A quedará eliminado.

El vigente monarca es Brasil, que se consagró en Colombia 2023, flanqueado por las cafeteras y Argentina, que se colgaron plata y bronce, respectivamente.

