Rahm: "No siento que haya jugado mal, pero ha sido un día frustrante por el viento"

"Mi pelea ha sido más con el viento. No siento que haya jugado muy mal. Me he sentido bastante bien, pero no he conseguido acertar con el viento. Ha sido un día frustrante en ese sentido (...) No he jugado tan mal. Igual he cometido algún error, pero me he encontrado muy bien y he hecho 'swings' muy buenos", relató Rahm a los medios después de completar el primer recorrido.

A pesar de situarse a seis golpes de la cabeza, el jugador vasco se mostró convencido de que mantiene sus opciones de lograr su cuarto título en el Abierto de España, del DP World Tour, el circuito europeo: "Un día malo, si vas a tenerlo, que sea el primer día, y luego poder remontar. Espero que cada día vaya un poco mejor".

A la pregunta de en qué medida le afecta la responsabilidad de jugar ante la afición española, señaló: "Disfrutar, disfruto, pero si juego mal, no disfruto en ningún lado".

"Me fastidia tener un día tan duro. Quitando el 14, no les he dado mucho que poder animar", añadió 'el León de Barrika' en referencia al 'eagle' que hizo en ese hoyo.

Rahm jugó el partido estelar con el irlandés Shane Lowry, una de las estrellas de la reciente Copa Ryder ganada por Europa, y con el español Ángel Hidalgo, vencedor en el Abierto de España del pasado año.

Hidalgo expresó la satisfacción por su rendimiento, al acabar con uno bajo el par del campo: "Me he sentido mejor de lo que me esperaba. Muy optimista. Mañana intentaré seguir cómodo, pero no sabes lo que puede pasar. Puedes llegar y creerte Tiger (Woods) o llegar al 'tee' del 1 y pegar un sartenazo y se va todo al carajo. Hoyo a hoyo".

El golfista malagueño valoró el apoyo del público: "Ver la grada con tanta gente es un gustazo. Sientes ese gusanillo en la tripa".